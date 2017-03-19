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В Пскове пройдут очередные матчи областного первенства по хоккею

19.03.2017 15:55 ПЛН, Псков

В Ледовом дворце Пскова в воскресенье, 19 марта, пройдут очередные матчи первенства области по хоккею.

Как сообщается в группе «Псковский хоккей» «ВКонтакте», в 19.00 на лед выйдут «Гдов» и «ВДВ-Купол».

В 20.15 начнется поединок команд «Красный город» и «Порхов».  

Источник: Псковская Лента Новостей



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