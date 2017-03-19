Пскович принял участие в чемпионате России по грэпплингу

18-летний пскович Глеб Щадрин принял участие в чемпионате России по грэпплингу – спортивному единоборству, совмещающему технику различных борцовских дисциплин. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной федерации панкратиона и грэпплинга, соревнования прошли в минувшие выходные в Белгороде.

«Призовое место Глебу занять не удалось - не хватило опыта, не сложилось, не оказалось рядом наставника и тренера... Одно точно можно сказать что соперники были очень непростые и матерые, но победить их можно! Будем готовиться еще больше, сделаем выводы, разберем ошибки. Золото мирового чемпионата - вот наша цель, и мы к ней обязательно придем”, - сказал исполнительный директор федерации панкратиона и грэпплинга Псковской области Михаил Тетюхин.

Отметим, что право выступить в чемпионате страны кандидат в мастера спорта, тренер псковского «Бойцовского клуба» Глеб Щадрин получил благодаря тому, что ранее стал чемпионом Северо-Западного федерального округа.

В федерации также отметили, что впереди у псковских спортсменов два важных старта. Турнир по грэпплингу “Мой Псков" пройдет 25 марта. Соревнование является заключительным отборочным этапом для формирования юношеской сборной области, которая примет участие в первенстве СЗФО по грэпплингу 13 мая в Карелии. Кроме того, идет подготовка сборной области по панкратиону для участия в чемпионате России в Саратове в середине апреля.

Источник: Псковская Лента Новостей