Псковичка Алеся Черникова победила на «Кубке Д-атлетик» в Петербурге

Псковичка Алеся Черникова стала победительницей соревнований «Кубок Д-атлетик» в Санкт-Петербурге.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в федерации бодибилдинга и фитнеса, соревнования прошли сегодня, а уже 26 марта спортсменке предстоит принять участие в Кубке Северо-Запада (отборочный старт на чемпионат России).

Напомним, что ранее Алеся Черникова завоевала «бронзу» на Кубке по фитнес-бикини в Санкт-Петербурге.

Источник: Псковская Лента Новостей