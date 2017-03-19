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Псковичка Алеся Черникова победила на «Кубке Д-атлетик» в Петербурге

19.03.2017 21:39 ПЛН, Псков

 
Псковичка Алеся Черникова стала победительницей соревнований «Кубок Д-атлетик» в Санкт-Петербурге.
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в федерации бодибилдинга и фитнеса, соревнования прошли сегодня, а уже 26 марта спортсменке предстоит принять участие в Кубке Северо-Запада (отборочный старт на чемпионат России).
  
Напомним, что ранее Алеся Черникова завоевала «бронзу» на Кубке по фитнес-бикини в Санкт-Петербурге.
 

Источник: Псковская Лента Новостей



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