Псковичи стали победителями легкоатлетического пробега спортклуба «Сильвия» в Гатчине

Представители псковского бегового клуба «Скобарь» стали участниками легкоатлетического пробега, который состоялся 19 марта в честь 19-го дня рождения спортивного клуба «Сильвия» из г. Гатчины.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в «Скобаре», на старт дистанций 5, 10 и 15 км вышли около 500 человек, хотя желающих поздравить таким образом своих коллег по увлечению было значительно больше. Псковичи не просто присоединились к акции, а приняли самое активное участие. Из десяти наших земляков пять попали на пьедестал почета.

Так, третьи места в абсолютном зачете на дистанции 15 км заняли Сергей Макаревич из Невеля и Екатерина Костина из Пскова. Победителем соревнований в группе М60 стал пскович Александр Петров. Виктор Громов (М50) стал серебряным призером, а Наталья Кривенкова завоевала «бронзу».

Также высокий результат показал Григорий Мухин, став шестым среди всех участников. Не затерялся среди потока бегущих и самый молодой участник Дмитрий Семеновский, став 18-м из более чем двухсот спортсменов.

«Организации старта была как всегда на высоте. Благодаря использованию электронных чипов, результаты появились в интернете практических сразу после финиша последнего участника. Маршрут трассы в этом году был оптимизирован и стал более скоростным. Это был первый весенний старт, став хорошим прологом ко всему сезону», - подчеркнули в «Скобаре».

Результаты: 15 км

Сергей Макаревич 52:54:00 3м (абс)

Григорий Мухин 53:38:00 6м (абс)

Алексей Титов 57:14:00 16м (абс)

Виктор Громов 57:14:00 2 м (М50)

Дмитрий Семеновский 57:15:00 18м (абс)

Анатолий Казаков 59:12:00 27м (абс)

Юрий Брюнин 59:12:00 28м (абс)

Екатерина Костина 1:00:52 3м (Ж абс)

Александр Петров 1:09:30 1м (М60)

Наталья Кривенкова 1:22:55 3м (Ж40).

Источник: Псковская Лента Новостей