Псковичи стали победителями легкоатлетического пробега спортклуба «Сильвия» в Гатчине

|Евгений Самуйлов (другие записи автора)
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Представители псковского бегового клуба «Скобарь» стали участниками легкоатлетического пробега, который состоялся 19 марта в честь 19-го дня рождения спортивного клуба «Сильвия» из г. Гатчины.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в «Скобаре», на старт дистанций 5, 10 и 15 км вышли около 500 человек, хотя желающих поздравить таким образом своих коллег по увлечению было значительно больше. Псковичи не просто присоединились к акции, а приняли самое активное участие. Из десяти наших земляков пять попали на пьедестал почета.
Так, третьи места в абсолютном зачете на дистанции 15 км заняли Сергей Макаревич из Невеля и Екатерина Костина из Пскова. Победителем соревнований в группе М60 стал пскович Александр Петров. Виктор Громов (М50) стал серебряным призером, а Наталья Кривенкова завоевала «бронзу».
Также высокий результат показал Григорий Мухин, став шестым среди всех участников. Не затерялся среди потока бегущих и самый молодой участник Дмитрий Семеновский, став 18-м из более чем двухсот спортсменов.
«Организации старта была как всегда на высоте. Благодаря использованию электронных чипов, результаты появились в интернете практических сразу после финиша последнего участника. Маршрут трассы в этом году был оптимизирован и стал более скоростным. Это был первый весенний старт, став хорошим прологом ко всему сезону», - подчеркнули в «Скобаре».
Результаты: 15 км
Сергей Макаревич 52:54:00 3м (абс)
Григорий Мухин 53:38:00 6м (абс)
Алексей Титов 57:14:00 16м (абс)
Виктор Громов 57:14:00 2 м (М50)
Дмитрий Семеновский 57:15:00 18м (абс)
Анатолий Казаков 59:12:00 27м (абс)
Юрий Брюнин 59:12:00 28м (абс)
Екатерина Костина 1:00:52 3м (Ж абс)
Александр Петров 1:09:30 1м (М60)
Наталья Кривенкова 1:22:55 3м (Ж40).
Источник: Псковская Лента Новостей