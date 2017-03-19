Сегодня: Понедельник, 20 Марта    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Форум предпринимателей Псков-ЭКСПО День национальной гвардии Сергей Стиллавин меняет профессию Все, что нужно для прохождения техосмотра, есть в сети магазинов «Глэдис» Лучшая интерьерная печать в Пскове
Великолучанка Александра Савенкова завоевала «золото» чемпионата Европы по стрельбе из лука в зале

Великолучанка Александра Савенкова завоевала «золото» чемпионата Европы по стрельбе из лука в зале

Великолучанка Александра Савенкова выиграла чемпионат Европы по стрельбе из лука в зале. Соревнования проходили во французском городе Виттель с 6 по 12 марта. Как рассказала корреспонденту Псковской...2



Псковичка Карина Иванова завоевала бронзовую медаль первенства России по боксу среди девушек и юниорок

20.03.2017 16:14 ПЛН, Псков

Спортсменка из города Пскова Карина Иванова приняла участие в первенстве России по боксу среди девушек 2001-2002 годов рождения и юниорок 1999-2000 годов рождения, которое прошло в п.Покровское Московской области с 12 по 19 марта.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областном комитете по физической культуре и спорту, в соревнованиях приняли участие 247 спортсменок из различных регионов России.

В весовой категории до 64 кг среди юниорок 1999 - 2000 годов рождения псковичка заняла III место, одержав победы над Викторией Розановой (Тульская область), Татьяной Никитиной (Москва). За выход в финал соревнований Карина Иванова уступила спортсменке из Бурятии Ангелине Кобаковой.

Карина Иванова тренируется в областном Центре спортивной подготовки под руководством Алексея Орлова и Вадима Голика.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 1 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Как вы относитесь к идее восстановить в России монархию?














Loading...


Голосование

Как вы относитесь к идее восстановить в России монархию?














Календарь

«« 2017 г.
«« март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31