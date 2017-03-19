Псковичка Карина Иванова завоевала бронзовую медаль первенства России по боксу среди девушек и юниорок

|Александр Донецкий. Словарный Запас (другие записи автора)
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Из Кремля вперед ногами?Глава Крыма Сергей Аксенов aka Гоблин на прошлой неделе выдал в эфир пару резонансных заявлений, возбудив нешуточную дискуссию в соцсетях и СМИ. Сперва он брякнул, что Россия нуждается в такой форме правления как монархия. Затем, как бы комментируя свое первое выступление, уточнил формулировку, цитирую: «...разговор шел не о форме, не о...
Спортсменка из города Пскова Карина Иванова приняла участие в первенстве России по боксу среди девушек 2001-2002 годов рождения и юниорок 1999-2000 годов рождения, которое прошло в п.Покровское Московской области с 12 по 19 марта.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областном комитете по физической культуре и спорту, в соревнованиях приняли участие 247 спортсменок из различных регионов России.
В весовой категории до 64 кг среди юниорок 1999 - 2000 годов рождения псковичка заняла III место, одержав победы над Викторией Розановой (Тульская область), Татьяной Никитиной (Москва). За выход в финал соревнований Карина Иванова уступила спортсменке из Бурятии Ангелине Кобаковой.
Карина Иванова тренируется в областном Центре спортивной подготовки под руководством Алексея Орлова и Вадима Голика.
Источник: Псковская Лента Новостей