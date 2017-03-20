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Психолог псковского СИЗО выиграла «золото» на чемпионате СЗФО по грэпплингу

20.03.2017 17:52 ПЛН, Псков

На состоявшемся в п. Токсово Ленинградской области первом официальном Чемпионате Северо-Западного федерального округа России по грэпплингу психолог психологической лаборатории СИЗО-1 УФСИН России по Псковской области Татьяна Клименко завоевала «золото» в личном первенстве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства. 

Всего в спортивном мероприятии приняло участие порядка 50 борцов. Кроме хозяев турнира - представителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области за награды Чемпионата СЗФО боролись грэпплеры из Архангельской, Вологодской, Новгородской, Псковской и других областей.

Успеха Татьяна Клименко - единственная женщина в составе сборной команды Псковской области по грэпплингу, добилась в личном первенстве в весовой категории до 64 кг, одержав уверенную победу над соперницей. Как прокомментировала сама спортсменка: « Схватку завершила досрочно, применив болевой прием - рычаг локтя». Также Татьяна выполнила норматив кандидата в мастера спорта по спортивной борьбе.

Добавим, чуть больше месяца назад психолог психологической лаборатории СИЗО-1 УФСИН России по Псковской области Татьяна Клименко завоевала серебряную медаль на Кубке России по джиу-джитсу, проходившем в г. Рязани.

 

 

Источник: Псковская Лента Новостей



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