Психолог псковского СИЗО выиграла «золото» на чемпионате СЗФО по грэпплингу

На состоявшемся в п. Токсово Ленинградской области первом официальном Чемпионате Северо-Западного федерального округа России по грэпплингу психолог психологической лаборатории СИЗО-1 УФСИН России по Псковской области Татьяна Клименко завоевала «золото» в личном первенстве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Всего в спортивном мероприятии приняло участие порядка 50 борцов. Кроме хозяев турнира - представителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области за награды Чемпионата СЗФО боролись грэпплеры из Архангельской, Вологодской, Новгородской, Псковской и других областей.

Успеха Татьяна Клименко - единственная женщина в составе сборной команды Псковской области по грэпплингу, добилась в личном первенстве в весовой категории до 64 кг, одержав уверенную победу над соперницей. Как прокомментировал а сама спортсменка: « Схватку завершила досрочно, применив болевой прием - рычаг локтя». Также Татьяна выполнила норматив кандидата в мастера спорта по спортивной борьбе.

Добавим, чуть больше месяца назад психолог психологической лаборатории СИЗО-1 УФСИН России по Псковской области Татьяна Клименко завоевала серебряную медаль на Кубке России по джиу-джитсу, проходившем в г. Рязани.

Источник: Псковская Лента Новостей