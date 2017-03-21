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Псковичи вернулись с медалями с первенства по фигурному катанию

22.03.2017 09:42 ПЛН, Псков

С 13 по 18 марта в Санкт-Петербурге прошло открытое первенство Всеволожского района по фигурному катанию на коньках с участием псковских спортсменов.
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Государственном комитете Псковской области по физической культуре и спорту, по итогам соревнований псковичи заняли следующие призовые места:
 
2 спортивный разряд (девушки): 
2 место - Алина Макеева.
 
1 юношеский разряд (юноши):
2 место - Кирилл Красиловец,
3 место - Тимофей Чендамбуя.
 

Источник: Псковская Лента Новостей



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