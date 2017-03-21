Псковичи вернулись с медалями с первенства по фигурному катанию

С 13 по 18 марта в Санкт-Петербурге прошло открытое первенство Всеволожского района по фигурному катанию на коньках с участием псковских спортсменов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Государственном комитете Псковской области по физической культуре и спорту, по итогам соревнований псковичи заняли следующие призовые места:

2 спортивный разряд (девушки):

2 место - Алина Макеева.

1 юношеский разряд (юноши):

2 место - Кирилл Красиловец,

3 место - Тимофей Чендамбуя.

Источник: Псковская Лента Новостей