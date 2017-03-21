Псковские боксеры завоевали медали на международном турнире в Латвии

В Елгаве (Латвия) состоялся Международный турнир по боксу среди юношей 2001-2004 годов рождения. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе муниципальног образования «Город Псков», всего в соревнованиях приняли участие 112 спортсменов из 7 стран: Латвии, России, Литвы, Эстонии, Белоруссии, Польши, Ирландии.

Из Пскова в этом турнире участвовали четыре спортсмена. Боксеры показали хорошую технико-тактическую подготовку.

Среди юношей 2001-2002 годов рождения 1-е место занял Дмитрий Дмитриев (63 кг). Среди юношей 2003-2004 годов рождения «золото» завоевал Денис Пузыня (48 кг), бронзовыми медалистами стали Максим Богов (46 кг) и Егор Орлов (48 кг).

Источник: Псковская Лента Новостей