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«Псков-747» победил вторую команду «Динамо-Санкт-Петербург» со счетом 2:1

22.03.2017 16:53 ПЛН, Псков

Псковский футбольный клуб, ведущий подготовку ко второй половине сезона-2016/17, провел контрольный матч со второй командой «Динамо-Санкт-Петербург», принимающей участие в настоящее время в Кубке Nova Arena. Об этом сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
 
«Псков-747» одержал победу со счетом 2:1. Победу гостям принес дубль Василия Алейникова с пенальти. Голом в составе динамовцев отметился Андрей Рыбачук.
 
Напомним, что 3-го апреля  ФК «Псков-747»  в первом официальном матче 2017 года примет на своем поле московский ФК «Строгино».
 

Источник: Псковская Лента Новостей



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