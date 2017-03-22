«Псков-747» победил вторую команду «Динамо-Санкт-Петербург» со счетом 2:1

Псковский футбольный клуб, ведущий подготовку ко второй половине сезона-2016/17, провел контрольный матч со второй командой «Динамо-Санкт-Петербург», принимающей участие в настоящее время в Кубке Nova Arena. Об этом сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Псков-747» одержал победу со счетом 2:1. Победу гостям принес дубль Василия Алейникова с пенальти. Голом в составе динамовцев отметился Андрей Рыбачук.

Напомним, что 3-го апреля ФК «Псков-747» в первом официальном матче 2017 года примет на своем поле московский ФК «Строгино».

Источник: Псковская Лента Новостей