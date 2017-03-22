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ЦИК РФ планирует добавить сводную информацию о кандидатах и партиях в распространяемые приглашения на выборы1
|Денис Кугай (другие записи автора)
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Ржавчина: летающий циркПсковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию программы Дениса Кугая. Напомним, его авторский аудио-блог «Ржавчина» выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Привет, я – Денис Кугай, сейчас самая середина недели, а значит, в эфире «Ржавчина». В прошлый раз, в пилотном выпуске программы, я пытался коротко обрисовать, что я понимаю...
На стройплощадке нового физкультурного комплекса в Великих Луках начали рыть котлован под ледовый каток. Как рассказали в комитете по физкультуре и спорту администрации города, строительные работы на переулке Пескарева идут полным ходом. К площадке подведена электрическая линия для временного подключения, завозятся плиты для устройства дорог на территории строительства и песок для подсыпки. Вокруг площадки установлен забор, вырублен кустарник и бурьян.
Напомним, что физкультурно-оздоровительный комплекс с крытым катком и бассейном возводится ООО «Газпром инвестгазификация». Проект спортивного учреждения создан специально для Великих Лук и предусматривает два бассейна, зону спортивных и тренажерных залов, зал сухого плавания, где будут ставить технику пловцам, а также ледовую арену. Здание будет приспособлено для маломобильных групп населения.
Источник: Псковская Лента Новостей