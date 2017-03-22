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На стройплощадке нового физкультурного комплекса в Великих Луках начали рыть котлован под ледовый каток

23.03.2017 10:13 ПЛН, Псков

На стройплощадке нового физкультурного комплекса в Великих Луках начали рыть котлован под ледовый каток. Как рассказали в комитете по физкультуре и спорту администрации города, строительные работы на переулке Пескарева идут полным ходом. К площадке подведена электрическая линия для временного подключения, завозятся плиты для устройства дорог на территории строительства и песок для подсыпки. Вокруг площадки установлен забор, вырублен кустарник и бурьян.

Напомним, что физкультурно-оздоровительный комплекс с крытым катком и бассейном возводится ООО «Газпром инвестгазификация». Проект спортивного учреждения создан специально для Великих Лук и предусматривает два бассейна, зону спортивных и тренажерных залов, зал сухого плавания, где будут ставить технику пловцам, а также ледовую арену.  Здание будет приспособлено для маломобильных групп населения.

Источник: Псковская Лента Новостей



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