В Пскове определят сильнейшего киберспортсмена, который отправится на Кубок России

25 и 26 марта в Пскове состоится турнир по компьютерному спорту, где сильнейшие игроки определят победителя, который поедет на финальную часть Кубка России- 2017 в Москву.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Федерации компьютерного спорта Псковской области, 25 марта игроки будут соревноваться в DOTA 2 (формат 5-5), FIFA 2017 и HS. 26 марта пройдет финальная часть соревнований по LOL (формат 5-5) и DOTA 2 (формат 5-5).

Мероприятие пройдет в СРП «Простория», начало - в 12.00.

Источник: Псковская Лента Новостей