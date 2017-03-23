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В Пскове определят сильнейшего киберспортсмена, который отправится на Кубок России

24.03.2017 17:43 ПЛН, Псков

25 и 26 марта в Пскове состоится турнир по компьютерному спорту, где сильнейшие игроки определят победителя, который поедет на финальную часть Кубка России- 2017 в Москву.
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Федерации компьютерного спорта Псковской области, 25 марта игроки будут соревноваться в DOTA 2 (формат 5-5), FIFA 2017 и HS. 26 марта пройдет финальная часть соревнований по LOL (формат 5-5) и DOTA 2 (формат 5-5). 
 
Мероприятие пройдет в СРП «Простория», начало - в 12.00. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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