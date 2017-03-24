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Финальный турнир чемпионата области по мини-футболу состоится в УСК «Олимп»

24.03.2017 22:24 ПЛН, Псков

Стали известны сроки и место проведения финального турнира чемпионата Псковской области по мини-футболу.
 
Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, турнир состоится в универсальном спортивном комплексе «Олимп» (Псков) с 31 марта по 2 апреля.
 
За титул чемпиона поборются 6 команд районов, прошедшие через сито «отборочных туров», а также сборные команды Пскова и Великих Лук.
 
Напомним, что чемпионат Псковской области по мини-футболу проходит в три этапа: «отборочный», «полуфинальный» и «финальный». 

Источник: Псковская Лента Новостей



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