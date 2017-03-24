В Великих Луках прошел «Марафон здоровья-2017. ФОТО

В Великих Луках прошел «Марафон здоровья-2017». Спортивный праздник, приуроченный к Всемирному дню борьбы с туберкулезом и организованный Псковским Красным Крестом, открылся 24 марта в великолукской академии физкультуры и спорта торжественным маршем-шествием участников соревнований, сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Как рассказал председатель Псковского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» Петр Василевский, в спортивном марафоне участвуют 10 команд школьников из разных районов Псковской области.

«Сегодня, 24 марта, мы отмечаем не только спортивный праздник, но и Всемирный день борьбы с туберкулезом», - напомнил присутствующим Петр Василевский и пожелал ребятам всегда быть здоровыми.

Руководитель Великолукского отделения Общероссийской общественной организации «Красный Крест» Галина Парфененкова выразила благодарность руководству Великолукской государственной академии физкультуры и спорта за то, что вуз помогает в организации мероприятия на протяжении последних трех лет.

«Для того чтобы противостоять туберкулезу, надо иметь сильный иммунитет. А для этого надо заниматься спортом. Я желаю вам побед и хочу, чтобы для вас спорт и физкультура были бы образом жизни», - заключила Галина Парфененкова.

От имени коллектива ЗАО «ЗЭТО», общественного движения «Свое!» и себя лично спортсменов приветствовал также и генеральный директор ЗАО «ЗЭТО» Денис Мунштуков.

«Сегодня спорт является неотъемлемой частью современного общества и важным средством воспитания молодежи», - подчеркнул Денис Мунштуков. «Для того чтобы добиться успеха во всех сферах деятельности, необходимо с самого детства вести здоровый образ жизни, заниматься физическими упражнениями и закалять свое тело и дух. А такие соревнования как раз воспитывают любовь к спорту. Мы верим в ваши способности, хотим видеть вас сильными, здоровыми и трудолюбивыми. Желаю вам успехов, ярких достижений, крепкого здоровья. И пусть на этом мероприятии зажгутся новые спортивные звезды», - заключил он и передал Петру Василевскому специальный приз, учрежденный заводом «ЗЭТО» - «За волю к победе».

В свою очередь Петр Василевский вручил Денису Мунштукову благодарность за участие в спортивном празднике и учреждение специального приза «За волю к победе».

По итогам соревнований первое место заняла команда из Великих Лук средней школы № 9 «Девятка», второго места была удостоена команда из поселка Локни «Экстрим», а на третьем месте оказалась команда из города Опочка «Антивирус». Специальный приз «За волю к победе», учрежденный заводом ЗАО «ЗЭТО», завоевала команда из Красногородска «Удальцы» из средней Красногородской школы. Команда «Усвяты» из средней усвятской школы получили мячи в номинации «За быстроту и ловкость».

Надо отметить, что все без исключения команды как призеры, так и участники марафона получили сладкие призы и спортивный инвентарь.

Напомним, что движение «Своё!» создано в конце 2015 года по инициативе Александра Козловского, который в настоящее время представляет Псковскую область в Государственной Думе РФ. ЗАО «ЗЭТО» в числе первых предприятий вступило в ряды движения «Своё!».

Фото Евгения Николаенкова

Источник: Псковская Лента Новостей