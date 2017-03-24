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Концерт Ани Лорак внесет коррективы в привычное расписание Ледового дворца в Пскове на следующей неделе

25.03.2017 18:15 ПЛН, Псков

Опубликовано расписание Ледового дворца в Пскове на следующую неделю с 27 марта по 2 апреля. 
 
27 марта, понедельник
06:00-07:00 –тренировка ХК «Дружина»/ «Штурм»
07:15-08:15 –тренировка ХК «Евро-Керамика»/ХК «Барсы»
08:30-09:30 –секция фигурного катания СОГ-2 (Робина М.М.)
09:45-11:00 –аренда льда/секция фигурн. кат. СОГ-1( Робина М.М.)
11:15-12:30 –аренда льда/ секция фигурн.кат. СОГ-1(Цветкова О.Д.)
12:45-14:00 –секция хоккея СОГ-3, СОГ-4 (Ваганов Н.Н., Базилевских Е.И.)              
14:15-15:15 –секция хоккея ТГ-1(Виолентий О.В.)
15:30-16:30 –индивид.занятия с тренером (фигурное катание)
16:45-17:45 –массовое катание
18:00-19:00 –массовое катание
19:15-20:15 –секция фигурн.кат.ТГ-1/2, ТГ-1(Хрипкова А.А.. Цветкова О.Д.)
20:30-21:30 –тренировка ХК «Ветераны»
21:45-22:45 - тренировка ХК «Звезда»
23:00-00:00 –тренировка ХК «Гвардия»
 
28 марта, вторник
Концерт Ани Лорак
 
29 марта, среда
06:30:07:30 –тренировка ХК «ВДВ»
07:45-08:45 –технический перерыв
09:00-10:15 –аренда льда/ секция фигурн.кат. СОГ-2 (Робина М.М.)
10:30-11:45 –аренда льда/индивид.занятия с тренером (фигурн.кат.)
12:00-12:45– секция хоккея СОГ-1, СОГ-2 (Автомов Л.С., Виолентий Д.О.)
12:45-14:00 –секция хоккея СОГ-3, СОГ-4 (Ваганов Н.Н., Базилевских Е.И.)
14:15-15:15 –секция хоккея НП-1, НП-3 (Пузанов О.В., Пошелюк Д.Ф.)
15:30-16:30 –массовое катание
16:45-17:45 –секция хоккея ТГ-1 (Виолентий О.В.)
18:00-19:00 - массовое катание
19:15-20:15–тренировка ХК «Псков»
20:30-21:30 –тренировка ХК «Барсы»
21:45-22:45 –тренировка ХК «Медведи»
23:00-00:00 –тренировка ХК «Родина»
00:15-01:15 –тренировка ХК «Сталь»
 
30 марта, четверг
06:30-07:30   тренировка ХК «Евро-Керамика»
07:45-08:45 –технический перерыв
09:00-10:15 –аренда льда/секция хоккея СОГ-1 (Автомов Л.С.)
10:30-11:45– аренда льда/секция хоккея СОГ-2 (Виолентий Д.О.)
12:00-13:00 –аренда  льда
13:15-14:30 –секция хоккея СОГ-4, СОГ-3 (Базилевских Е.И., Ваганов Н.Н.)
14:45-15:45 –индивид.занятия с тренером
16:00-17:00 –массовое катание
17:15-18:15 –секция хоккея НП-3 (Пошелюк Д.Ф.)
18:30-19:30 –массовое катание
19:45-20:45 –массовое катание
21:00-22:00 – тренировка ХК «АвтоФаворит»
22:15-23:15 –тренировка ХК «Красный город»
23:30-00:30 –массовое катание с клюшками (взрослые и дети с 14 лет)
 
31 марта, пятница
06:30-07:30 –тренировка ХК «Барсы»
07:45-08:45 –технический перерыв
09:00-10:15 –аренда льда/секция фигурн.кат. СОГ-1( Цветкова О.Д.)
10:30-11:45 –аренда льда/секция фигурн.кат. СОГ-1 (Робина М.М.)
12:00-13:00 –секция хоккея  СОГ-1, СОГ-2 (Автомов Л.С., Виолентий Д.О.)
13:15-14:30 –секция хоккея СОГ-4 , СОГ-3 (Базилевских Е.И., Ваганов)
14:45-15:45 –индивид.занятия с тренером
16:00-17:00 –массовое катание
17:15-18:15 –секция хоккея НП-1, НП-3 (Пузанов О.В., Пошелюк Д.Ф.)
18:30-19:30 –массовое катание
19:45-20:45 –тренировка ХК «Легион»
21:00-22:00 –тренировка ХК «Порхов»
22:15-23:15 –тренировка ХК «Метеор-Пыталово»
00:00-01:00 –тренировка ХК «Звезда» 
 
1 апреля, суббота
07:00-08:00 –тренировка ХК «Дружина»
08:15-09:15 –секция хоккея НП-1, НП-3 (Пузанов О.В., Пошелюк Д.Ф.)
09:15-10:15 – секция хоккея СОГ-1, СОГ-2 (Автомов Л.С., Виолентий Д.О.)
10:30-11:45 – секция хоккея СОГ-3, СОГ-4 (Ваганов Н.Н., Базилевских Е.И.)
Международный турнир по хоккею с участием хоккейных команд Пыталово, Смоленска и Рыуге
12:00-13:00 –1 игра
13:15-14:15 – 2 игра
14:30-15:30 – 3 игра
15:45-16:45 –массовое катание
17:00-18:00 –массовое катание
Чемпионат области по хоккею
18:15-19:15 – «Евро-Керамика» - «ВДВ-Купол»
19:30-20:30 – «Легион» - «Красный город»
20:45-21:45 –тренировка ХК «Ганза»
22:00-23:30 –массовое катание (ночн. дискот. 1час 30 мин. по цене 1часа)
 
2 апреля, воскресенье
07:00-08:00 –массовое катание с клюшками (взрослые и дети с 14 лет)
08:15-09:15 –секция хоккея СОГ-1 (Автомов Л.С.)
09:30-10:30 –секция фигурн.кат. ТГ-1/1, ТГ-1, ТГ-2 (Хрипкова А.А., Цветкова О.Д.)
10:45-11:45 –секция хоккея СОГ-3 (Ваганов Н.Н.)
12:00-13:00 –секция фигурн.кат НП-1, НП-2., НП-3 (Робина М.М., Цветкова О.Д., Хрипкова А.А.)
13:15-14:15 –индивид.занятия с тренером
Чемпионат области по хоккею
14:30-15:30 –«Луки Спорт» - «Сталь»
15:45-16:45 –массовое катание
17:00-18:00 –массовое катание
Чемпионат области по хоккею
18:15-19:15 –«Старт» - «Аванта-Остров»
19:30-20:30 –«Барсы-2» - «Новоржев»
20:45-21:45 –тренировка ХК «АвтоФаворит»
22:00-23:30 –массовое катание (ночн. дискот. 1 час 30 мин. по цене 1 часа)
00:00-01:00– тренировка ХК «Сталь»

Источник: Псковская Лента Новостей



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