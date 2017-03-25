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Всероссийская национальная парусная лига посетит Псков

26.03.2017 09:13 ПЛН, Псков

Очередной сезон Всероссийской национальной парусной лиги стартовал в городе Сочи, пишет svopi.ru/sport.
 
На участие в соревнованиях подали заявку 27 команд. «Четвертой Всероссийской национальной парусной лиге дан старт. 27 сильнейший команд-парусников с разных уголков страны готовы посоревноваться за титул чемпиона. В этом году, 22 команды пробились в финальную стадию турнира, благодаря успешному прошлогоднему выступлению. Еще 5 команд-участников присоединились к числу счастливчиков по решению специальной парусной комиссии», - завили организаторы соревнований. 
 
Напомним, что, помимо Сочи, парусная лига посетит Севастополь, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Псков, Москву и Екатеринбург.

Источник: Псковская Лента Новостей



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