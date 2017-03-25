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Женская сборная России по керлингу впервые завоевала «серебро» чемпионата мира

26.03.2017 14:25 ПЛН, Псков

Женская сборная России по керлингу в финале чемпионата мира проиграла соперницами из Канады со счетом 3:8. Поединок завершился досрочно после восьмого энда.
 
Как пишет «Газета.Ru», за сборную России на этом турнире выступали скип Анна Сидорова, а также Алина Ковалева, Маргарита Фомина, Александра Раева и Кира Езех.
 
Российская команда впервые в истории играла в финале. До этого три года кряду россиянки становились бронзовыми медалистками чемпионатов мира.

Источник: Псковская Лента Новостей



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