Женская сборная России по керлингу впервые завоевала «серебро» чемпионата мира

Женская сборная России по керлингу в финале чемпионата мира проиграла соперницами из Канады со счетом 3:8. Поединок завершился досрочно после восьмого энда.

Как пишет «Газета.Ru», за сборную России на этом турнире выступали скип Анна Сидорова, а также Алина Ковалева, Маргарита Фомина, Александра Раева и Кира Езех.

Российская команда впервые в истории играла в финале. До этого три года кряду россиянки становились бронзовыми медалистками чемпионатов мира.

Источник: Псковская Лента Новостей