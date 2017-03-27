Спортсмены Псковского филиала академии взяли «золото», «серебро» и «бронзу» на соревнованиях VI Международной недели творчества «Виват, курсанты!»

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Димон РаКакая бы реакция властей не последовала на вчерашние митинги и шествия имени Навального, жесткая или более-менее мягкая, можно смело утверждать, что в целом по стране несанкционированная акция оппозиции удалась. Наступила настоящая «Навальная весна». Соцсети забиты под завязку не только видео и фото с мест событий, но и небывалым энтузиазмом, сравнимым разве...
В городе Рязани состоялся VI открытый международный турнир памяти Н.Ф. Макарова по стрельбе из пистолета с участием 80 спортсменов образовательных организаций ФСИН и МВД России, силовых ведомств, Федерации практической стрельбы России.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского филиала Академии ФСИН России, турнир проходил в два этапа. В первый день соревнований участники выполняли упражнение ПБ-6 на личное первенство по действующим правилам Единой всероссийской спортивной классификации, другие два дня спортсмены выполняли шесть упражнений по правилам Федерации практической стрельбы России на точность, скорость, координацию и меткость.
По итогам соревнований по практической стрельбе из пистолета Макарова победу одержал старший преподаватель кафедры физической, огневой и тактико-специальной подготовки Псковского филиала Академии ФСИН России Алексей Яковлев, который также завоевал «серебро» в абсолютном первенстве в упражнении ПБ-6.
Курсант Псковского филиала академии Александр Фомин стал серебряным призером в личном первенстве в упражнении ПБ-6 среди курсантов образовательных организаций ФСИН России.
Кроме того, команда Псковского филиала Академии ФСИН России приняла участие в турнире по мини-футболу и стала бронзовым призером соревнований.
Награждение победителей и призеров соревнований состоялось в Академии ФСИН России на торжественном закрытии VI Международной недели творчества курсантов образовательных организаций ФСИН России «Виват, курсанты!».
Источник: Псковская Лента Новостей