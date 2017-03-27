Победителем областного турнира «Белая ладья» стала команда псковского лицея №8

Подведены итоги областного этапа всероссийского соревнования «Белая ладья», который завершился в воскресенье в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в областной федерации шахмат.

Поздравить школьные команды с интересной игрой и заслуженными победами, а также вручить подарки от федерации шахмат Псковской области приехали ее председатель Дмитрий Шахов и куратор детских шахмат от государственного управления образования Николай Агафонов. Перед церемонией награждения от лица участников соревнований и детских тренеров директор Опочецкой гимназии Юрий Богашев поблагодарил Дмитрия Шахова за внимание к развитию детских шахмат и за то, что в свой день рождения он приехал поздравить юных шахматистов, а также вручил памятный подарок председателю федерации шахмат.

Как отметил в ответном слове глава региональной федерации, «мы всегда стараемся помогать в пределах своей компетенции в поддержке детских тренеров и учителей шахматного всеобуча, улучшать условия проведения соревнований. «В этом активно помогают нам и главы ряда муниципалитетов. Так, в ближайшее время в г. Великие Луки, по решению главы города Николая Козловского, откроется большой современный шахматный клуб. К сожалению, в Пскове об этом как юные шахматисты, так и взрослые могут только мечтать, поскольку столичные власти не могут эту проблему решить уже на протяжении нескольких лет», - сказал Дмитрий Шахов, отметив, что отсутствие большого современного клуба - это серьезное препятствие в развитии шахмат, оно делает невозможным проведение в нашей области популярных и престижных всероссийских и международных соревнований, а это в свою очередь препятствует повышению мастерства наших шахматистов.

Несмотря на все сложности, которые происходят с финансированием спорта в последние годы, благодаря поддержке администрации Псковской области, на областной этап приехали 24 школьные команды. Обслуживала соревнования бригада судей во главе со спортивным судьей первой категории Светланой Ханнановой. Все ребята активно боролись за командное первое место и возможность сыграть в финале всероссийских соревнований, который по традиции пройдет в г.Сочи.

В результате упорной борьбы за почетный шахматный трофей и звание лучшей школьной команды Псковской области победу в турнире, не проиграв ни одного матча и набрав 23 очка, одержали школьники из МБОУ «Лицей №8» г. Пскова. Команда под руководством тренера Владимира Никитенкова выступала в следующем составе: Павел Сергеев, Иван Богданов, Александра Руденко и Екатерина Александрович.

Лицей № 8

Именно эта команда отправится на финал всероссийских соревнований, который пройдет с 1 по 9 июня в одном из комфортабельных пансионатов управления делами президента РФ на черноморском побережье в Краснодарском крае. С прошлого года к российским командам школьников активно подключились их сверстники из Китая, Армении, Израиля, Монголии, Белоруссии, Киргизии, Латвии, Молдавии и Эстонии.

Второе место, отстав от победителя на 2 очка, также заняла псковская команда - МБОУ ЦО «Псковский педагогический комплекс».

ППК

На третьем месте, набрав 19,5 очков, великолукские школьники из МБОУ «Гимназия им. С.В. Ковалевской».

Гимназия им.С.Ковалевской

Лучшей командой из района стала команда МБОУ «Стремуткинская средняя общеобразовательная школа» Псковского района, которая заняла 4 место, опередив на 1 очко школьников из МБОУ «Печорская лингвистическая гимназия».

Стремуткинская СОШ

Дмитрий Шахов и Николай Агафонов вручили всем представителям команд от государственного управления образования благодарственные письма, а победители и призеры турнира получили кубки, медали и грамоты.

Источник: Псковская Лента Новостей