В Пскове пройдет турнир по художественной гимнастике, посвященный памяти Александра Невского

Здоровье
Прием пациентов с ограничениями передвижения и семинар для врачей проведет в Центре Бубновского в Пскове врач-невролог Лариса Кравец
Политика
Иван Цецерский на втором занятии «Школы кандидата» сравнил муниципальный бюджет со «шкурой скорняка»10
Дмитрий Хритоненков избран председателем регионального координационного совета сторонников «Единой России»9
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Вечер-встреча театральной специализации «Портрет в интерьере театра» пройдет в Псковском колледже искусств
В областной библиотеке состоятся премьера фильма и презентация книги о режиссере Алексее Германе-старшем