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В Пскове пройдет турнир по художественной гимнастике, посвященный памяти Александра Невского

28.03.2017 13:56 ПЛН, Псков

С 30 марта по 2 апреля в Пскове пройдет 19-й открытый межрегиональный турнир по художественной гимнастике, посвященный памяти князя Александра Невского, в спортивном павильоне МБУДО ДЮСШ «Гармония» по адресу: ул. Кузнецкая, 25.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, в соревнованиях примут участие 200 спортсменок из Пскова, Санкт-Петербурга (представители четырёх спортивных школ), Ленинградской области (Кировск, Отрадное, Кингисепп), Великого Новгорода, Твери, Мурманска, Великих Лук, Эстонии (Таллин, Тарту), Латвии (Рига, Кеккава), Беларуси (Витебск).

Гимнастки будут соревноваться в индивидуальной программе и программе групповых упражнений в разных возрастных группах: от 2000 г.р. и старше до 2009 г.р. Главный судья соревнований  - Людмила Чернышева, судья Всероссийской категории.

Источник: Псковская Лента Новостей



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