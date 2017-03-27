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Псковичка в составе сборной России выиграла первенство Европы KWU по кекушинкай-каратэ

28.03.2017 14:29 ПЛН, Псков

В Берлине прошло первенство Европы KWU по кекушинкай-каратэ. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении Федерации всестилевого карате России, 500 спортсменов из 24 европейских стран соревновались на 6 татами и разыграли 43 комплекта наград.
 
 
Сильнейшими командами стали сборные России и Казахстана, завоевавшие по 11 золотых медалей. Только разница в «серебре» и «бронзе» позволила российской команде выйти на первое общекомандное место. 
 
В состав сборной команды России была включена псковичка Софья Золотченко. В труднейшей борьба она смогла занять третье место в своей категории, обойдя девушек из стольких стран. 
 
 
Софья живет в Порхове и занимается в секции всестилевого каратэ у тренера Константина Бабичева, который воспитал много разрядников и кандидатов в мастера спорта по всестилевому каратэ. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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