Псковичка в составе сборной России выиграла первенство Европы KWU по кекушинкай-каратэ

В Берлине прошло первенство Европы KWU по кекушинкай-каратэ. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении Федерации всестилевого карате России, 500 спортсменов из 24 европейских стран соревновались на 6 татами и разыграли 43 комплекта наград.

Сильнейшими командами стали сборные России и Казахстана, завоевавшие по 11 золотых медалей. Только разница в «серебре» и «бронзе» позволила российской команде выйти на первое общекомандное место.

В состав сборной команды России была включена псковичка Софья Золотченко. В труднейшей борьба она смогла занять третье место в своей категории, обойдя девушек из стольких стран.

Софья живет в Порхове и занимается в секции всестилевого каратэ у тренера Константина Бабичева, который воспитал много разрядников и кандидатов в мастера спорта по всестилевому каратэ.

Источник: Псковская Лента Новостей