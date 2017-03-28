Псковичи вернулись с медалями с чемпионата Европы по каратэ WKJF

25-26 марта в Риге прошла 6-я Балтийская Олимпиада боевых искусств. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении Федерации всестилевого карате России, в рамках этого мероприятия проходил чемпионат Европы по каратэ WKJF, насчитавший в этом году более 320 участников. По традиции в этих соревнованиях приняла участие сборная команда Псковского областного отделения Федерации всестилевого каратэ России в составе 9 спортсменов.

Соревнования по нескольким направлениям - карате, кобудо, ножевому бою и другим единоборствам - прошли на 8 татами при участии более 1200 спортсменов из 10 стран Европы, а также Японии. Это были представители России, Латвии, Украины, Эстонии, Литвы, Италии, Швеции, Азербайджана и Республики Беларусь. Состязания проходили при поддержке Рижской Думы и были организованы Спортивным центром «Маршал Асахи» и Всемирной федерацией карате-джитсу (WKJF) во главе с их президентом Александром Дудоладовым (6 дан карате и 4 дан кобудо) и главным судьей Олимпиады боевых искусств Игорем Сироткиным (6 дан карате и 3 дан кобудо).

Перед соревнованиями для каратистов был проведен международный спортивный семинар под руководством представителя японской федерации каратэ JKF сенсея Tetsuya Fujita, в котором активное участие приняли и псковские спортсмены.

Псковская команда (в составе П. Андреев, Д. Абдиров, Н. Сухоставская, Д. Авраменко, Д. Никитин, В. Поршнев, М. Свиридов, А. Свиридов (Гдов), Д. Радевич (Дедовичи) достойно показала себя на чемпионате Европы по карате-джитсу. Почти все бойцы смогли завоевать призовые места в своих категориях, том числе два «золота». А спортсменка из Дедович Дарья Радевич завоевала сразу две медали.

Возглавляли поездку тренеры Вячеслав Белов и Олег Щетко, которые одновременно отработали и в составе судейской бригады соревнований.

Источник: Псковская Лента Новостей