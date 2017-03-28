9 призовых мест из 10-ти возможных завоевали псковские спортсмены на первенстве Северо-Запада по кудо

9 призовых мест из 10-ти возможных завоевали псковские спортсмены на первенстве по кудо Северо-Западного федерального округа, которое состоялось в Архангельске. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе муниципального образования «Город Псков», в турнире приняли участие более 70 спортсменов со всего Северо-Запада. Псковскую область представляли юные спортсмены из Пскова, Великих Лук и Печор.

Первые места заняли Егор Лапин (Псков), Ион Пелипецкий и Игорь Самугин (Великие Луки). Вторые места завоевали Влад Федоров и Александр Марыскин (Псков), Кирилл Афиногенов и Магомед Юсупов (Великие Луки). Третьи места у Виталия Васильева из Пскова и у Себастьяна Бабурина из Великих Лук. Борец из Печор Артем Байбаков стал четвертым.

Спортсмены, занявшие первые и вторые места, представят Псковскую область на первенстве России по кудо, которое пройдет 14-15 апреля в Москве.

Источник: Псковская Лента Новостей