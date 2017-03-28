Артур Акавов готовится к рейтинговому бою в Москве

Здоровье
Председатель комитета Госдумы по охране здоровья: Необходимо создать механизм перераспределения льготных лекарств между регионами2
Политика
Константин Вилков: Против Ивана Цецерского, как человека, я ничего не имею, но управленец он неважный85
Александр Козловский: Главное при общении с людьми не лгать самому себе и говорить о том, во что искренне верите10
Происшествия
Общество
Олег Брячак вновь призвал коллег по парламенту помочь администрации области вернуть в бюджет миллиард 2
Спорт
9 призовых мест из 10-ти возможных завоевали псковские спортсмены на первенстве Северо-Запада по кудо 1