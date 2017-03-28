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Артур Акавов готовится к рейтинговому бою в Москве

29.03.2017 14:12 ПЛН, Псков

Именитый псковский боксер Артур Акавов готовится к рейтинговому бою в Москве. Об этом в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) сообщил лидер регионального отделения партии «Родина», друг боксера Константин Вилков. 
 
Поединок должен состояться в начале апреля в столице. Константин Вилков подчеркнул, что  соперник у Артура очень серьезный, на его счету 19 побед, 16 из которых нокаутом.
 
Недавно Артур вернулся со сборов в Санкт-Петербурге, сейчас он полностью сконцентрирован на предстоящем поединке, поэтому его возможное членство в партии «Родина» даже не обсуждается, подчеркнул Константин Вилков и пожелал спортсмену удачи.

Источник: Псковская Лента Новостей



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