Спортивные площадки ГТО в следующем году появятся в каждом районе Псковской области

Спортивные площадки ГТО в следующем году появятся в каждом районе Псковской области. Об этом рассказал депутат Государственной Думы Александр Козловский во время встречи с активом Локнянского района, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Я благодарен, что на встречу пришло много людей, у нас сложилась живая дискуссия, удалось обсудить множество проблем, - прокомментировал он. - Одна из них - это отсутствие спортивных площадок в районах. Администрация региона работает над решением этой задачи, я также принимаю участие в переговорах с федерацией спорта. Наша цель - чтобы полноценные спортивные площадки для комплекса ГТО появились не единично, а одновременно во всех районных центрах. Планируем, что это должно произойти уже в 2018 году».

Как отметил депутат, площадки будут просторными и оборудованы необходимыми тренажерами для воркаута.

Источник: Псковская Лента Новостей