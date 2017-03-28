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Спортивные площадки ГТО в следующем году появятся в каждом районе Псковской области

29.03.2017 19:06 ПЛН, Псков

Спортивные площадки ГТО в следующем году появятся в каждом районе Псковской области. Об этом рассказал депутат Государственной Думы Александр Козловский во время встречи с активом Локнянского района, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Я благодарен, что на встречу пришло много людей, у нас сложилась живая дискуссия, удалось обсудить множество проблем, - прокомментировал он. - Одна из них - это отсутствие спортивных площадок в районах. Администрация региона работает над решением этой задачи, я также принимаю участие в переговорах с федерацией спорта. Наша цель - чтобы полноценные спортивные площадки для комплекса ГТО появились не единично, а одновременно во всех районных центрах. Планируем, что это должно произойти уже в 2018 году».

Как отметил депутат, площадки будут просторными и оборудованы необходимыми тренажерами для воркаута.

Источник: Псковская Лента Новостей



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