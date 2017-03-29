Соревнования семейных команд по рыбной ловле впервые пройдут в Пскове 22 апреля

Впервые 22 апреля в Пскове состоятся соревнования семейных команд по рыбной ловле. Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, возле Морского храма на Красноармейской набережной, дом №16, на левом берегу реки Великой, участников ждет палатка, в которой пройдет регистрация команд с 9.00 до 9.30. В 10.00 состоится торжественное открытие, а в 11.00 старт соревнований.

На рыбную ловлю отводится два часа. За это время командам надо проявить все свое умение и поймать как можно больше рыбы. Чей улов окажется тяжелей, тот и победил.

Командам разрешено ловить рыбу только двумя снастями. Это могут быть обычные поплавочные удочки или удочки для донной ловли (фидер). Можно и даже нужно использовать прикормку, чтобы приманить именно к своей команде побольше рыбы.

В 13.00 будет объявлен финиш и судьи пройдут по берегу и взвесят улов каждой команды. Пока будет производится подсчет результатов, участникам предложат откушать настоящей псковской ухи.

Призы получат все команды-участники. Главные призы вручат первым шести командам, а также команде, поймавшей самую большую рыбу, и команде, поймавшей меньше всех.

В конце призеров ждет фотосессия и большая общая фотография.

Источник: Псковская Лента Новостей