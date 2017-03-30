На стройплощадке нового физкультурного комплекса в Великих Луках идет разработка котлована под здание бассейна

На стройплощадке нового физкультурного комплекса в Великих Луках котлован под здание ледового катка уже закончен, и строители приступили к разработке участка, где будет построен бассейн. Как рассказали в комитете по физкультуре и спорту администрации города, в нем будет в том числе и зал сухого плавания, где пловцы будут осваивать технику.

Физкультурно-оздоровительный комплекс с крытым катком и бассейном возводится по заказу ООО «Газпром инвестгазификация», подрядчиком работ выступает ООО «Техгазмонтаж». Новый физкультурно-оздоровительный комплекс предназначен как для ежедневных занятий спортом, так и для проведения соревнований. В нем предусмотрены два бассейна размерами 25х16 метров и 16,6х8 метров, зона спортивных и тренажерных залов, где будут располагаться тренажерный зал, зал для подготовительных занятий и залы для групповых занятий. На ледовой площадке размером 60 на 30 метров можно будет кататься на коньках и играть в хоккей. Все это будет доступно и для маломобильных групп населения.

Источник: Псковская Лента Новостей