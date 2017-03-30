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На стройплощадке нового физкультурного комплекса в Великих Луках идет разработка котлована под здание бассейна
|Илья Петров (другие записи автора)
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Серпом по ГуглуУ нас тут такое дело. Начальство хочет показать корпорации Alphabet Inc (в простонародье Google), где раки зимуют. Российские СМИ пишут, что правительство может внести в законодательство поправки, которые позволят замедлять доступ к сайтам компаний, нарушивших российские законы. Дескать, многие иностранные компании не выполняют решения российских судов и госорганов, аргументируя это тем,...
На стройплощадке нового физкультурного комплекса в Великих Луках котлован под здание ледового катка уже закончен, и строители приступили к разработке участка, где будет построен бассейн. Как рассказали в комитете по физкультуре и спорту администрации города, в нем будет в том числе и зал сухого плавания, где пловцы будут осваивать технику.
Физкультурно-оздоровительный комплекс с крытым катком и бассейном возводится по заказу ООО «Газпром инвестгазификация», подрядчиком работ выступает ООО «Техгазмонтаж». Новый физкультурно-оздоровительный комплекс предназначен как для ежедневных занятий спортом, так и для проведения соревнований. В нем предусмотрены два бассейна размерами 25х16 метров и 16,6х8 метров, зона спортивных и тренажерных залов, где будут располагаться тренажерный зал, зал для подготовительных занятий и залы для групповых занятий. На ледовой площадке размером 60 на 30 метров можно будет кататься на коньках и играть в хоккей. Все это будет доступно и для маломобильных групп населения.
Источник: Псковская Лента Новостей