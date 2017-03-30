Открытие мотосезона в Псковской области состоится 9 апреля

9 апреля на трассе в Ваулиных Горах Псковского района состоится открытие мотоциклетного сезона в Псковской области - первый этап чемпионата и первенства Псковской области по мотокроссу, посвященный 90-летию ДОСААФ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил председатель федерации мотоциклетного спорта Псковской области Алексей Караваев.

Предполагается, что в состязании примут участие около 100-120 спортсменов из Псковской области, городов Северо-Западного федерального округа, Смоленской, Московской области, Латвии, Эстонии и Белоруссии.

Соревнования пройдут в семи классах: 65 сантиметров кубических, 85 сантиметров кубических, 125 сантиметров кубических, «ветераны» «любители» А и В, open.

Региональный турнир начнется 9 апреля в 08.00 с регистрации участников, медицинских и технический осмотров, в 10.00 стартуют тренировочные заезды, в 12.00 - торжественная церемония открытия состязаний, в 12.15 - первые старты.

Оценивать участников будет судейская бригада из Санкт-Петербурга.

Алексей Караваев особые слова благодарности за помощь в организации состязаний выразил Государственному комитету Псковской области по физической культуре и спорту, региональному отделению ДОСААФ, технической школе ДОСААФ, «Псковскому мясокомбинату», а также 76-й дивизии, которая проводит выставку военной техники на территории чемпионата.

Источник: Псковская Лента Новостей