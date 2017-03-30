Евгений Плющенко объявил о завершении карьеры

Двукратный олимпийский чемпион в фигурном катании Евгений Плющенко сообщил, что завершил свою спортивную карьеру. Фигурист сделал это заявление в интервью «Матч ТВ».

«Год назад, когда мне прооперировали шейный отдел. Подумал, что уже достаточно. Я смотрю, как выросла молодежь, как выросло мужское фигурное катание. С молодежью невозможно сейчас соревноваться - мне так кажется. Есть какой-то предел», - сказал Плющенко, сообщает телеканал «Дождь».

В декабре 2016-го Плющенко Плющенко не вошел в расширенный состав сборной России для участия в ОИ-2018 в Пхенчхане.

Евгений Плющенко - двукратный олимпийский чемпион (2006, 2014), многократный чемпион мира и Европы. Последний раз 34-летний фигурист выходил на лед в рамках официальных соревнований в феврале 2014 года во время Игр в Сочи, где выиграл золото в командном первенстве. После ОИ он перенес операцию в связи с травмой позвоночника и рассказал о намерении выступить на Играх-2018 года в Пхенчхане.

Источник: Псковская Лента Новостей