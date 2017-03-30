Сегодня: Пятница, 31 Марта    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Суперхиты мясных продуктов Вейдерсы из неопрена Аренда Возмущены и требуют опровержения Для женщин-автомобилистов Конкурс на звание лучшей Черное молоко Псков-ЭКСПО Лучшая интерьерная печать в Пскове Участки на берегу реки Великой
Открытие мотосезона в Псковской области состоится 9 апреля

Открытие мотосезона в Псковской области состоится 9 апреля

9 апреля на трассе в Ваулиных Горах Псковского района состоится открытие мотоциклетного сезона в Псковской области - первый этап чемпионата и первенства Псковской области по мотокроссу,...1



Евгений Плющенко объявил о завершении карьеры

31.03.2017 12:23 ПЛН, Псков

Двукратный олимпийский чемпион в фигурном катании Евгений Плющенко сообщил, что завершил свою спортивную карьеру. Фигурист сделал это заявление в интервью «Матч ТВ».

«Год назад, когда мне прооперировали шейный отдел. Подумал, что уже достаточно. Я смотрю, как выросла молодежь, как выросло мужское фигурное катание. С молодежью невозможно сейчас соревноваться - мне так кажется. Есть какой-то предел», - сказал Плющенко, сообщает телеканал «Дождь».

В декабре 2016-го Плющенко Плющенко не вошел в расширенный состав сборной России для участия в ОИ-2018 в Пхенчхане.

Евгений Плющенко - двукратный олимпийский чемпион (2006, 2014), многократный чемпион мира и Европы. Последний раз 34-летний фигурист выходил на лед в рамках официальных соревнований в феврале 2014 года во время Игр в Сочи, где выиграл золото в командном первенстве. После ОИ он перенес операцию в связи с травмой позвоночника и рассказал о намерении выступить на Играх-2018 года в Пхенчхане.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Ваше отношение к митингам оппозиции?














Loading...


Голосование

Ваше отношение к митингам оппозиции?














Календарь