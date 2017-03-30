Отборочный тур спортивных соревнований «Юные Олимпионики» состоялся в Великих Луках

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Подучетные уголовно-исполнительной инспекции приняли участие в профилактическом мероприятии «Твоя жизнь - в твоих руках»
|Илья Петров (другие записи автора)
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Серпом по ГуглуУ нас тут такое дело. Начальство хочет показать корпорации Alphabet Inc (в простонародье Google), где раки зимуют. Российские СМИ пишут, что правительство может внести в законодательство поправки, которые позволят замедлять доступ к сайтам компаний, нарушивших российские законы. Дескать, многие иностранные компании не выполняют решения российских судов и госорганов, аргументируя это тем,...
Сегодня в Педагогическом лицее г. Великие Луки состоялся отборочный тур спортивных соревнований среди команд воспитанников дошкольных образовательных учреждений города «Юные Олимпионики».
Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, маленькие спортсмены серьезно подошли к состязаниям, после торжественного выноса Олимпийского флага дошколята ринусь в бой. Их ждала полоса препятствий, викторина про Олимпийское движение, тест на гибкость и равновесие.
Все этапы конкурса малыши прошли достойно, в лучших традициях Олимпийского движения. Оценивало юных спортсменов компетентное жюри.
Впереди финал конкурса, который пройдет в конце апреля на базе ВЛГАФК.
Источник: Псковская Лента Новостей