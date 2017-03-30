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Отборочный тур спортивных соревнований «Юные Олимпионики» состоялся в Великих Луках

31.03.2017 12:43 ПЛН, Псков

Сегодня в Педагогическом лицее г. Великие Луки состоялся отборочный тур спортивных соревнований среди команд воспитанников дошкольных образовательных учреждений города «Юные Олимпионики».

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, маленькие спортсмены серьезно подошли к состязаниям, после торжественного выноса Олимпийского флага дошколята ринусь в бой. Их ждала полоса препятствий, викторина про Олимпийское движение, тест на гибкость и равновесие.

Все этапы конкурса малыши прошли достойно, в лучших традициях Олимпийского движения. Оценивало юных спортсменов компетентное жюри.

Впереди финал конкурса, который пройдет в конце апреля на базе ВЛГАФК.

Источник: Псковская Лента Новостей



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