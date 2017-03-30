Псковский боксер Акавов и аргентинец Годой встретятся 5 апреля в Москве

Очередным соперником известного псковского боксера, экс-претендента на звание чемпиона мира Артура Акавова станет аргентинец Хуан Альберто Годой. Напомним, ранее Псковская Лента Новостей сообщала, что россиянин усиленно готовится к рейтинговому поединку и недавно вернулся со сбора в Санкт-Петербурге.

На фото: Артур Акавов

Артур Акавов и Хуан Альберто Годой выйдут на ринг в рамках вечера профессионального бокса в Москве в среду, 5 апреля, сообщает портал allfight.ru. Им предстоит провести восьмираундовый бой. Спортсмены выступают в весовой категории до 72,5 кг.

37-летний аргентинец Хуан Альберто Годой по прозвищу Чудо достаточно известен в мире бокса. Он родился 8 февраля 1980 года. На профессиональном ринге дебютировал 2 июня 1999 года. За время профессиональной карьеры провел десятки боев, в том числе за титул чемпиона IBF Latin во втором полусреднем весе и титул интерконтинентального чемпиона по версии IBF в первом полусреднем весе. В бою за звание интерконтинентального чемпиона Годой в 2008 году был нокаутирован украинцем Сергеем Федченко. Еще одно поражение Годой потерпел в 2005 году в Германии в бою против олимпийского чемпиона из Узбекистана Мухаммадкадыра Абдуллаева.

На снимке: Хуан Альберто Годой

31-летний пскович, мастер спорта Артур Акавов по прозвищу Росомаха — экс-чемпион Европы по версии WBO. На профессиональном ринге дебютировал 4 марта 2011 года. Провел порядка двадцати боев, в большинстве из них одержал победы, в том числе в США. В декабре прошлого года в Шотландии Акавов встретился с британцем Билли Джо Сондерсом в поединке за звание чемпиона мира по боксу по версии WBO. Бой продлился все запланированные 12 раундов, единогласным решением судей победу присудили британцу - действующему чемпиону мира.

Отметим, что, кроме боя Акавов — Годой, в среду, 5 апреля, в рамках Вечера профи-бокса в зале столичного отеля «Корстон» пройдут следующие поединки:

Арнольд Хегай vs Жозефат Рэйес (8 раундов, 55,7 кг),

Ибрагим Цуров vs Егор Бакулин (6 раундов, 76,2 кг),

Юсуп Кедиев vs Руслан Семенов (8 раундов, 79,9 кг),

Грачик Маргарян vs Магомед Кадышев (4 раунда, 72,5 кг),

Эдмонд Саргатян vs Имам Бацаев (6 раундов, 72,5 кг)

Николай Веселов vs Карен Аветисян (6 раундов, 72,5 кг),

Грант Маргарян vs Иван Иванов (4 раунда, 66,6 кг),

Армен Мхитарян vs Алексей Тухтаров (6 раундов, 66,6 кг),

Эдгар Гукасян vs Манук Диланян (8 раундов, 66,6 кг),

Сергей Лубкович vs Арам Амирханян (8 раундов, 66,6 кг),

Раджаб Бутаев vs Бахром Поязов (8 раундов, 69 кг),

Андрей Афонин vs Торнайк Пуритчамиашвили (свыше 90,7 кг),

Руслан Шамалов vs Александр Нестеренко (4 раунда, свыше 90,7 кг).

Источник: Псковская Лента Новостей