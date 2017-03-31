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Открытие мотосезона в Псковской области состоится 9 апреля

Открытие мотосезона в Псковской области состоится 9 апреля

9 апреля на трассе в Ваулиных Горах Псковского района состоится открытие мотоциклетного сезона в Псковской области - первый этап чемпионата и первенства Псковской области по мотокроссу,...9



Опубликовано расписание работы Ледового дворца на следующую неделю

01.04.2017 21:53 ПЛН, Псков

Опубликовано расписание Ледового дворца в Пскове на следующую неделю с 3 по 9 апреля.
 
3 апреля, понедельник
 
06:00-07:00 –тренировка ХК «Дружина»/ХК «Штурм»
07:15-08:15 –тренировка ХК «Евро-Керамика»
08:30-09:30 –секция фигурн. кат. ТГ-1/1,ТГ-2 (Хрипкова А.А., Цветкова О.Д.)
09:45-10:45 –секция фигурн. кат. СОГ-2( Робина М.М.)
11:00-12:15 – секция фигурн.кат. СОГ-1, СОГ-1(Робина М.М., Цветкова О.Д.)
12:30-13:30 –индивид.занятия с тренером
13:45-14:30 –секция фигурн. кат. НП-2, НП-1 (Хрипкова А.А., Цветкова О.Д.)
14:30-15:30 –секция фигурн. кат. ТГ1/2, ТГ-1 (Хрипкова А.А., Цветкова О.Д.)
15:15-16:15 –секция фигурн.кат. ТГ-2 (Хрипкова А.А.)
16:30-17:30 –секция хоккея СОГ-3 (Ваганов Н.Н.)
17:30-18:45 –секция хоккея СОГ-4(Базилевских Е.И.)
19:00-20:00 –секция хоккея  НП-3 (Пошелюк Д.Ф.)
20:15-21:15 –тренировка ХК «Ветераны»
21:30-22:30 - тренировка ХК «Звезда»
22:45-23:45 –массовое катание с клюшками (взрослые и дети с 14 лет)
00:00-01:00 –тренировка ХК «Гвардия»
 
4 апреля, вторник
 
06:30-07:30 –тренировка ХК «Барсы»
07:30-08:30 –технический перерыв
08:45-09:45 –секция хоккея НП1/1, НП1/2 (Пузанов О.В., Пошелюк Д.Ф.)
10:00-11:00– секция фигурн. кат. ТГ-1/1,ТГ-2 (Хрипкова А.А.,Цветкова О.Д.)
11:00-11:45 – секция хоккея СОГ-1, СОГ-2 (Автомов Л.С., Виолентий Д.О.)
12:00-13:00 – секция фигурн.катания  ТГ-1 (Цветкова О.Д.)
13:15-14:15 – индивид.занятия с тренером
14:30-15:30 – секция хоккея СОГ-3 (Ваганов Н.Н.)
15:45-17:00 – секция хоккея ТГ-3+вратари (Автомов Л.С., Пошелюк Д.Ф.)
17:15-18:45 – секция фигурн.кат. ТГ1/2, НП-3 (Хрипкова А.А., Робина М.М.
19:00-20:00 – секция НП-3 (Пошелюк Д.Ф.)
20:15-21:15 – тренировка ХК «Легион»
Чемпионат области по хоккею
21:30-22:30 – «АвтоФаворит»-«Штурм»
22:45-23:45 – тренировка ХК «Псков»
 
5 апреля, среда
 
06:30:07:30 – тренировка ХК «ВДВ»
07:45-08:45 – технический перерыв
09:00-10:00 – секция хоккея НП-1/1, НП-1/2 (Пузанов О.В., Пошелюк Д.Ф.)
10:15-11:00 – секция фигурн.кат. ТГ1/1, ТГ-2 (Хрипкова А.А., Цветкова О.Д.)
11:00-12:15– секция фигурн.кат. СОГ-2 (Робина М.М.)
12:30-13:30 – аренда льда
13:45-14:30 –секция фигурн.кат. НП-2 (Хрипкова А.А.)
14:30-15:30 –секция фигурн.кат. ТГ-1, ТГ-2 )Цветкова О.Д., Хрипкова А.А.)
15:45-17:00 –секция хоккея СОГ-3 (Ваганов Н.Н.)
17:15-18:30-  секция хоккея ТГ-3+ вратари (Автомов Л.С., Пошелюк Д.Ф.)
18:45-20:15 – секция хоккея НП-3  (Пошелюк Д.Ф.)
20:30-21:30 – тренировка ХК «Барсы»
21:45-22:45 –тренировка ХК «Медведи»
23:00-00:00 – тренировка ХК «Родина»
00:15-01:15 –тренировка ХК «Сталь»
 
6 апреля, четверг
 
06:30-07:30   тренировка ХК «Евро-Керамика»
07:30-08:30 –технический перерыв
08:45-10:00 –секция хоккея НП-1/1, НП-1/2(Пузанов О.В., Пошелюк Д.Ф.)
10:15-11:15– секция фигурн.кат ТГ-1/1, ТГ-2 (Хрипкова А.А., Цветкова О.Д.)
11:30-12:30 –секция хоккея СОГ-1, СОГ-2(Автомов Л.С.,Виолентий Д.О.)
12:45-13:45 –аренда льда
14:00-14:45 –секция фигурн.катания НП-2 (Хрипкова А.А.)
14:45-15:30 –секция фигурн.кат. ТГ-1, ТГ-2 (Хрипкова А.А., Цветкова О.Д.)
15:45-17:00 –секция хоккея ТГ-3 (Автомов Л.С.)
17:15-18:30 –секция фигурн.кат. ТГ1/2, НП-3 (Хрипкова А.А., Робина М.М.)
18:45-20:00 –секция хоккея НП-3 (Пошелюк Д.Ф.)
Чемпионат области по хоккею
20:15-21:15 – «Барсы» - «Звезда»
21:30-22:30 – тренировка ХК «Красный город»
22:45-23:45 –тренировка ХК «АвтоФаворит»
00:00-01:10– тренировка ХК «Гвардия»
 
7 апреля, пятница
 
06:30-07:30 –тренировка ХК «Барсы»
07:30-08:30 –технический перерыв
08:45-10:00 –секция фигурн.кат. ТГ-1, ТГ-2 (Хрипкова А.А., Цветкова А.А.)
10:15-11:15 –секция хоккея СОГ-1, СОГ-2 (Автомов Л.С., Виолентий Д.О.)
11:30-12:30 –секция фигурн.кат.СОГ-1, СОГ-2 (Цветкова О.Д., Робина М.М.)
12:45-13:45 –индивид.занятия с тренером  
14:00-15:00 –секция фигурн.кат. НП-1, НП-2 (Цветкова О.Д., Хрипкова А.А.)
15:00-15:45 –секция фигурн.кат. ТГ-2, ТГ-1 (Хрипкова А.А., Цветкова О.Д.)
16:00-17:00 - секция хоккея ТГ-3 (Автомов Л.С.)
17:15-18:30 - секция хоккея СОГ-4 (Базилевских Е.И)
18:45-20:00 – секция хоккея НП-3 (Пошелюк Д.Ф.)
20:15-21:15 –тренировка ХК «Легион»
21:30-22:30 –тренировка ХК «Порхов»
22:45-23:45 –тренировка ХК «Метеор-Пыталово» 
00:00-01:00 - тренировка ХК «Звезда»
 
 
8 апреля, суббота
 
07:00-08:00 – тренировка ХК «Дружина»
08:15-09:15 –секция хоккея НП-1/1(Пузанов О.В.)
09:15-10:15 – секция хоккея СОГ-1, СОГ-2 (Автомов Л.С.,Виолентий Д.О.)
10:30-11:30 – секция хоккея СОГ-3 (Ваганов Н.Н.)
11:45-13:00 – секция хоккея СОГ-4 (Базилевских Е.И.)
13:15-14:45 – секция  хоккея ТГ-3, НП-3 (Автомов Л.С., Пошелюк Д.Ф.)
Чемпионат области по хоккею
15:00-16:00 – «Старт» - «Легион»
16:15-17:15 – массовое катание
17:30-18:30 – массовое катание
Чемпионат области по хоккею
18:45-19:45 – «Метеор-Пыталово» - «Барсы»
20:00-21:00 – «Медведи» - «Родина»
21:15-22:15 – тренировка ХК «Ганза»
22:30-00:00 – массовое катание (ночная дискотека 1час 30 мин. по цене 1часа)
 
 
9 апреля, воскресенье
 
07:00-08:00 – массовое катание с клюшками (взрослые и дети с 14 лет)
08:15-09:45 –секция фигурн.кат ТГ1/2 (Хрипкова А.А.)
10:00-11:30 –секция фигурн.кат. НП-3, НП-1 (Робина М.М., Цветкова О.Д.)
11:45-13:00 –секция фигурн.кат. ТГ1/2, ТГ-1 (Хрипкова А.А., Цветкова О.Д.)
13:15-14:30 –секция хоккея  ТГ-3(Автомов Л.С.)
Чемпионат области по хоккею
14:45-15:45 –«Экспресс» - «Псков»
16:00-17:00 –массовое катание
17:15-18:15 - массовое катание
Чемпионат области по хоккею
18:30-19:30 –«Звезда» - «Старт»
19:45-20:45 – «Аванта-Остров» - «Порхов»
21:00-22:00 – тренировка ХК «АвтоФаворит»
22:15-23:45  - массовое катание (ночная дискотека 1час 30 мин. по цене 1 часа)
00:00-01:00–  тренировка ХК «Сталь»

Источник: Псковская Лента Новостей



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