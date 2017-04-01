Псковские футболисты стали бронзовыми призерами «Hillar Otto Memorial 2017»

Здоровье
Эксперты подготовили перечень заболеваний, оказание медпомощи при которых осуществляется бесплатно10
|Илья Петров (другие записи автора)
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Серпом по ГуглуУ нас тут такое дело. Начальство хочет показать корпорации Alphabet Inc (в простонародье Google), где раки зимуют. Российские СМИ пишут, что правительство может внести в законодательство поправки, которые позволят замедлять доступ к сайтам компаний, нарушивших российские законы. Дескать, многие иностранные компании не выполняют решения российских судов и госорганов, аргументируя это тем,...
В воскресенье, 2 апреля, в городе Тарту завершился международный юношеский футбольный турнир «Hillar Otto Memorial 2017».
Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, участниками соревнований от Пскова были два коллектива. Воспитанники ФК «Псков-747» 2003 года рождения (тренер Андрей Дмитриев) и команда ДЮСШ «Стрела» 2002 года рождения (тренер Юрий Баскаков) стали бронзовыми призерами турнира, каждый в своей возрастной категории.
Игры традиционного весеннего турнира проходили в Тарту с 31 марта по 2 апреля.
Источник: Псковская Лента Новостей