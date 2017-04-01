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Псковские футболисты стали бронзовыми призерами «Hillar Otto Memorial 2017»

02.04.2017 22:00 ПЛН, Псков

В воскресенье, 2 апреля, в городе Тарту завершился международный юношеский футбольный турнир «Hillar Otto Memorial 2017».

Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, участниками соревнований от Пскова были два коллектива. Воспитанники ФК «Псков-747» 2003 года рождения (тренер Андрей Дмитриев) и команда ДЮСШ «Стрела» 2002 года рождения (тренер Юрий Баскаков) стали бронзовыми призерами турнира, каждый в своей возрастной категории.

Игры традиционного весеннего турнира проходили в Тарту с 31 марта по 2 апреля.

Источник: Псковская Лента Новостей



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