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Семьи сотрудников псковского УИС приняли участие в конкурсе «Папа, мама, я - спортивная семья»

03.04.2017 12:22 ПЛН, Псков

Семьи сотрудников псковского УИС приняли участие в конкурсе «Папа, мама, я - спортивная семья». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского филиала Академии ФСИН России, в спортивном празднике, состоявшемся в учебном заведении, приняли участие семьи сотрудников УФСИН России по Псковской области и образовательной организации - всего 14 семей с детьми различного возраста. Самому младшему участнику спортивных соревнований - 2,5 года.
 
 
«Такие семейные состязания и веселые конкурсы приносят радость не только детям, но и нам, родителям, у которых появляется возможность дружно всей семьей провести выходные дни, причем, спортивные праздники сплачивают не только семьи, но и рабочие коллективы», – сказала сотрудник Псковского филиала Академии ФСИН России Светлана Шкорубская.
 
 
Несмотря на то что в конкурсе «Папа, мама, я – спортивная семья» проигравших быть не могло, организаторы праздника все-таки выявили победителей. Первое место заняла семья Чижовых из УФСИН России по Псковской области, второе место - Карпововых, а почетное третье место досталось семье Яковлевых, представлявших Псковский филиал Академии ФСИН России.
 
 
Остальные 11 команд стали победителями в различных номинациях, каждая из семей зарекомендовала себя как самую смелую, умелую, спортивную, сплоченную, волевую, целеустремленную, ловкую, находчивую, дружную, веселую и даже самую прыгучую семью.
 
 
Начальник Псковского филиала Академии ФСИН России Юрий Панин поблагодарил всех за участие в спортивном празднике, после чего наградил семьи медалями, почетными грамотами и сладкими пирогами. Отдельно была отмечена самая юная участница Катя Таныгина, которой нет еще и трех лет.

Источник: Псковская Лента Новостей



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