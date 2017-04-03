Вничью сыграли «Псков-747» и «Строгино»

Сегодня, 3 апреля, ФК «Псков-747» сыграл первый матч первенства России в 2017 году. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, дома псковские футболисты встречали московский ФК «Строгино».

Открыли счет хозяева встречи. На 16-й минуте первого тайма ворота москвичей поразил Василий Алейников - 1:0. При таком счете завершился первый тайм.

Во втором периоде, на 73-й минуте, Иван Сергеев сравнял счет - 1:1.

Напомним, эта встреча должна была состояться в прошлом году, но из-за погодных условий перенесена с 11 ноября.

Добавим, следующая домашняя игра для «Пскова-747» состоится 17 апреля против московского «Соляриса». Начало встречи в 17.00.

здесь. Ознакомиться с расписание игр можно

Источник: Псковская Лента Новостей