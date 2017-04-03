Сегодня: Понедельник, 03 Апреля    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Кинокайф Возмущены и требуют опровержения Вейдерсы из неопрена Рядом с домом Аренда Суперхиты мясных продуктов Лучшая интерьерная печать в Пскове Псков-ЭКСПО Содружество и сотворчество Конкурс на звание лучшей Черное молоко День открытых дверей ФВТЭ
Открытие мотосезона в Псковской области состоится 9 апреля

Открытие мотосезона в Псковской области состоится 9 апреля

9 апреля на трассе в Ваулиных Горах Псковского района состоится открытие мотоциклетного сезона в Псковской области - первый этап чемпионата и первенства Псковской области по мотокроссу,...9



230 гимнасток из разных стран собрал в Пскове турнир памяти князя Александра Невского

03.04.2017 17:16 ПЛН, Псков

В спортивном павильоне МБУДО ДЮСШ «Гармония» прошел 19-й Открытый Межрегиональный турнир по художественной гимнастике, посвященные памяти князя Александра Невского. 
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе муниципального образования «Город Псков», в соревнованиях приняли участие 230 спортсменок из Эстонии, Латвии, Белоруссии, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Великого Новгорода, Твери, Мурманска, Великих Лук и Пскова. Гимнастки разных возрастных групп представили индивидуальные программы и групповые упражнения.
 
По итогам соревнований гимнастки ДЮСШ «Гармония» заняли призовые места в восьми возрастных категориях по индивидуальным программам и пяти возрастных категориях по групповым упражнениям. В числе призеров соревнований псковички Валерия Яковлева Надежда Тихомирова, Дарья Гусева, Милана Иванова, Дарья Сергеева, Варвара Соболева, Кира Христенко, Ольга Яковлева, Софья Домрачева, Майя Астафьева, Алена Вегера, а также команды «Псковитянка», «Адела», «Веснушки», «Самоцветы», «Арлекин» и «Радуга-1».

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Ваше отношение к митингам оппозиции?














Loading...


Голосование

Ваше отношение к митингам оппозиции?














Календарь

«« 2017 г.
«« апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30