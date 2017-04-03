230 гимнасток из разных стран собрал в Пскове турнир памяти князя Александра Невского

В спортивном павильоне МБУДО ДЮСШ «Гармония» прошел 19-й Открытый Межрегиональный турнир по художественной гимнастике, посвященные памяти князя Александра Невского.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе муниципального образования «Город Псков», в соревнованиях приняли участие 230 спортсменок из Эстонии, Латвии, Белоруссии, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Великого Новгорода, Твери, Мурманска, Великих Лук и Пскова. Гимнастки разных возрастных групп представили индивидуальные программы и групповые упражнения.

По итогам соревнований гимнастки ДЮСШ «Гармония» заняли призовые места в восьми возрастных категориях по индивидуальным программам и пяти возрастных категориях по групповым упражнениям. В числе призеров соревнований псковички Валерия Яковлева Надежда Тихомирова, Дарья Гусева, Милана Иванова, Дарья Сергеева, Варвара Соболева, Кира Христенко, Ольга Яковлева, Софья Домрачева, Майя Астафьева, Алена Вегера, а также команды «Псковитянка», «Адела», «Веснушки», «Самоцветы», «Арлекин» и «Радуга-1».

Источник: Псковская Лента Новостей