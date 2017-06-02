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Городская массовая зарядка состоится 3 июня на площадке для WorkOut на ул. Западной

Городская массовая зарядка состоится 3 июня на площадке для WorkOut на ул. Западной

Городская массовая зарядка состоится в субботу, 3 июня, на площадке для WorkOut  на ул. Западной, 12 в городе Пскове. Организаторами выступает общественное молодежное движение «Здоровое поколение», совместно...



Сегодня псковичей ждет массовая зарядка

03.06.2017 09:56 ПЛН, Псков

 
Сегодня в 12.00 в Пскове в сквере по ул. Западной псковичей приглашают на Городскую массовую зарядку  под руководством фитнес-инструкторов по трем направлениям: кроссфит, танцевальная зарядка, функциональный тренинг,  показательные выступления WorkOut и танцевальных коллективов.
 
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, в рамках мероприятия планируется открытие нового спортивного комплекса, который дополнит уже установленную по данному адресу площадку для WorkOut. «Хочется верить, что данный спортивный комплекс в совокупности позволит привлечь к спорту не только любителей WorkOut, но и тех, кто просто поддерживает свою спортивную форму и ведет здоровый образ жизни»,  - отмечают организаторы. 
 

Источник: Псковская Лента Новостей



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