Сегодня псковичей ждет массовая зарядка

Сегодня в 12.00 в Пскове в сквере по ул. Западной псковичей приглашают на Городскую массовую зарядку под руководством фитнес-инструкторов по трем направлениям: кроссфит, танцевальная зарядка, функциональный тренинг, показательные выступления WorkOut и танцевальных коллективов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, в рамках мероприятия планируется открытие нового спортивного комплекса, который дополнит уже установленную по данному адресу площадку для WorkOut. «Хочется верить, что данный спортивный комплекс в совокупности позволит привлечь к спорту не только любителей WorkOut, но и тех, кто просто поддерживает свою спортивную форму и ведет здоровый образ жизни», - отмечают организаторы.

Источник: Псковская Лента Новостей