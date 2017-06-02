Открытое первенство Пскова по велоспорту пройдет 10 июня

Открытое первенство города Пскова по велосипедному спорту, посвященное Дню России на призы мастера спорта международного класса, победителя Велогонки Мира в составе сборной команды СССР Юрия Захарова пройдет 10 июня. Соответствующее постановление подписал глава администрации города Игорь Калашников.

Отвечать за подготовку к соревнованиям будет городской комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи. Для обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения первенства будет ограничено движение автотранспорта по одной полосе на пл.Ленина при выезде с ул.Милицейской до ул.К.Маркса.

В соответствии с постановлением 10 июня будет введено временное прекращение движения автотранспорта по ул.К.Маркса от ул.Пушкина до пл.Ленина, ул.Воровского от ул.Свердлова до ул.К.Маркса с 17.00 до 21.00. В качестве объезда предлагается пл.Ленина и Октябрьский проспект.

С 14.00 до 21.00 будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств по ул.К.Маркса от ул.Воровского до пл.Ленина, ул.Воровского от ул.Свердлова до ул.К.Маркса.

Управлению городского хозяйства администрации города Пскова надлежит произвести установку временных дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» по маршруту велогонки.

Охрану общественного правопорядка в период проведения гонки будут обеспечивать сотрудники полиции.

Источник: Псковская Лента Новостей