Городская массовая зарядка состоялась на новой WorkOut-площадке в Пскове

Сегодня, 3 июня, как и 5 лет назад, общественное молодежное движение «Здоровое поколение» собрало всех желающих на Городскую массовую зарядку, которая состоялась на WorkOut площадке, установленной на улице Западная.

Как сообщили Псковской Ленте Новстей организаторы, одним из поводов сегодняшнего мероприятия как раз и послужило открытие нового спортивного комплекса в рамках данного спортивного объекта, установленного при поддержке депутата Псковского областного Собрания Юрия Сорокина. Теперь на этой площадке смогут тренироваться не только мастера турника, но и начинающие спортсмены.

Зарядка же, несмотря на прохладную погоду, собрала и объединила десятки людей, которые под веселую музыку заряжались энергией и хорошим настроением на целый день. А показательные выступления танцевальных коллективов никого не оставили равнодушными и дополнили праздник спорта и здорового образа жизни.





Источник: Псковская Лента Новостей