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Городская массовая зарядка состоится 3 июня на площадке для WorkOut на ул. Западной

Городская массовая зарядка состоится 3 июня на площадке для WorkOut на ул. Западной

Городская массовая зарядка состоится в субботу, 3 июня, на площадке для WorkOut  на ул. Западной, 12 в городе Пскове. Организаторами выступает общественное молодежное движение «Здоровое поколение», совместно...



Городская массовая зарядка состоялась на новой WorkOut-площадке в Пскове

03.06.2017 15:56 ПЛН, Псков

Сегодня, 3 июня, как и 5 лет назад, общественное молодежное движение «Здоровое поколение» собрало всех желающих на Городскую массовую зарядку, которая состоялась на WorkOut площадке, установленной на улице Западная.

Как сообщили Псковской Ленте Новстей организаторы, одним из поводов сегодняшнего мероприятия как раз и послужило открытие нового спортивного комплекса в рамках данного спортивного объекта, установленного при поддержке депутата Псковского областного Собрания Юрия Сорокина. Теперь на этой площадке смогут тренироваться не только мастера турника, но и начинающие спортсмены.

Зарядка же, несмотря на прохладную погоду, собрала и объединила десятки людей, которые под веселую музыку заряжались энергией и хорошим настроением на целый день. А показательные выступления танцевальных коллективов никого не оставили равнодушными и дополнили праздник спорта и здорового образа жизни.


 

Источник: Псковская Лента Новостей



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