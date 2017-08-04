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Команда администрации Псковской области выиграла первый матч на «Кубке Маргелова» со счетом 8:4

05.08.2017 15:01 ПЛН, Псков

В Псковской области стартовал открытый турнир по хоккею с шайбой среди любительских команд, посвященный памяти Героя Советского Союза, гвардии генерал-майора, основателя ВДВ В. Ф. Маргелова. Юбилейное мероприятие проходит в Ледовом дворце Пскова, сообщает пресс-служба областной администрации.

Первые игры уже состоялись. На льду встретились команды «Ламитка» из Твери и «Сталь» из Санкт-Петербурга, псковские команды «Барсы» и «Родина». Команда администрации Псковской области обыграла соперников со счетом 8:4. В ее составе на лед выходил заместитель губернатора — руководитель аппарата администрации области Максим Жаворонков.

Турнир проходит по круговой системе. Каждая команда сыграет две игры, а по итогам будет плей-офф. В «Кубке Маргелова» принимают участие хоккеисты из Твери, Санкт-Петербурга, Псковской и Ленинградской областей.

Организаторы ежегодного мероприятия — Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту и Федерация хоккея Псковской области.

Источник: Псковская Лента Новостей



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