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«Псков-747» в 3-м туре ПФЛ обыграл смоленский «ЦРФСО» ФОТОРЕПОРТАЖ

05.08.2017 18:59 ПЛН, Псков

«Псков-747» в 3-м туре ПФЛ обыграл смоленский. Единственный мяч забил 23-й номер сине-белых Влад Сакадеев.

Все фотографии в фоторепортаже. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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