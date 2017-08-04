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Великолучанин Шамилов нокаутировал американца Мурриетту на турнире по смешанным боевым единоборствам

05.08.2017 19:50 ПЛН, Псков

Один из самых перспективных российских молодых бойцов среднего веса — 21-летний чемпион страны среди студентов по смешанным боевым единоборствам Руслан Шамилов (Центр MMA, Великие Луки) победил Мозеса Мурриетту из США.

Поединок состоялся в субботу, 5 августа, в Финляндии в рамках международного турнира M-1 Challenge 82. Шамилову потребовалось чуть более трех минут, чтобы отправить американца в нокаут. 

Отметим, что турнир проходит на главном хоккейном стадионе Финляндии – Harthwall Arena. В программе -11 поединков по правилам MMA и один – по правилам исторического фехтования.  

Источник: Псковская Лента Новостей



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