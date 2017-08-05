В Ледовом дворце Пскова завершается хоккейный турнир «Кубок Маргелова»

В воскресенье, 6 августа, в Пскове станет известен победитель традиционного, пятого по счету, турнира, посвященного памяти Героя Советского Союза генерала армии Василия Маргелова и 87-й годовщине образования Воздушно-десантных войск. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, матчи второго игрового дня стартовали в 8.15 утра.

Хоккейный турнир завершится во второй половине дня.

По итогам первого игрового дня в турнире лидировали псковские "Барсы" и "Сталь" из Санкт-Петербурга, одержавшие по две победы.

Источник: Псковская Лента Новостей