Сегодня: Воскресенье, 06 Августа    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Квартиры по 1 млн рублей Аренда Руки вверх! Виктор Степанов «Ростелеком» у вас дома Квартиры от муниципального застройщика Шансон Дмитрий Быстров о развитии малых городов, «Жара в Scandinavia» Непогода нынче в моде Только три дня Центр доктора Бубновского в Пскове предлагает массаж спины в подарок Лучшая интерьерная печать в Пскове Псковские автосервисы выбирают запчасти из Интернет-магазина «Глэдис»
Команда Псковской области по классическому парашютному спорту стала чемпионом России в точности приземления

Команда Псковской области по классическому парашютному спорту стала чемпионом России в точности приземления

В период с 24 по 30 июля на базе 76-ой гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии проходили чемпионат России по парашютному спорту и Кубок Вооруженных...1



В Ледовом дворце Пскова завершается хоккейный турнир «Кубок Маргелова»

06.08.2017 10:41 ПЛН, Псков

В воскресенье, 6 августа, в Пскове станет известен победитель традиционного, пятого по счету, турнира, посвященного памяти Героя Советского Союза генерала армии Василия Маргелова и 87-й годовщине образования Воздушно-десантных войск. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, матчи второго игрового дня стартовали в 8.15 утра.

Хоккейный турнир завершится во второй половине дня.

По итогам первого игрового дня в турнире лидировали псковские "Барсы" и "Сталь" из Санкт-Петербурга, одержавшие по две победы.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Беспокоит ли вас продление Западом санкций против России?












Loading...


Голосование

Беспокоит ли вас продление Западом санкций против России?












Календарь

«« 2017 г.
«« август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31