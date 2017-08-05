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Команда областной администрации проиграла «ВДВ-Купол» на хоккейном турнире в Пскове

06.08.2017 13:36 ПЛН, Псков

В Ледовом дворце Пскова проходит заключительный игровой день турнира «Кубок Маргелова».

Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в воскресенье, 6 августа, клуб «ВДВ-Купол» обыграл команду региональной администрации «Барсы». Счет поединка — 5:4. Победу десантники вырвали в третьем периоде.

В дальнейшем ХК "ВДВ-Купол" разгромил со счетом 8:1 "Родину" из Псковского района.

Отметим, что сегодня петербургская «Сталь» победила «Ямбург» из Кингисеппа.

Напомним, что по итогам первого игрового дня в турнире лидировали «Барсы» и «Сталь», одержавшие по две победы.  

Источник: Псковская Лента Новостей



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