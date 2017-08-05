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Букмекеры назвали «Зенит» фаворитом матча со «Спартаком»

06.08.2017 14:08 ПЛН, Псков

Петербургский футбольный клуб «Зенит» является фаворитом матча четвертого тура чемпионата России среди команд премьер-лиги против московского «Спартака», свидетельствуют котировки британской букмекерской конторы William Hill в воскресенье, в день игры.

Коэффициент на победу «Зенита» составляет 1,83, на успех «Спартака» – 4,00 (на ничью – 3,40), сообщает «Интерфакс».

Матч пройдет в Петербурге и начнется в 20:00.

В настоящее время «Зенит» занимает в турнирной таблице второе место. У него 9 очков, что на три меньше чем у лидирующего (и сыгравшего на матч больше) московского «Локомотива». У «Спартака» 5 очков и он на восьмом месте.

«Спартак» является действующим чемпионом России, «Зенит» – бронзовым призером. Главными тренерами команд являются итальянцы - Массимо Каррера и Роберто Манчини соответственно.

Матч «Зенит» – «Спартак» считается центральным в туре.

Источник: Псковская Лента Новостей



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