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«Псков-747» поборется за выход в 1/32 финала Кубка России

07.08.2017 00:01 ПЛН, Псков

В понедельник, 7 августа, футбольный клуб «Псков-747» проведет матч 1/64 финала Кубка России по футболу. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, подопечные главного тренера Игоря Васильева встретятся с «Динамо-Брянск».

Матч пройдет в Брянске и начнется в 18.30.

Победитель этого поединка сыграет в 1/32 финала Кубка с курским «Авангардом». Матчи этой стадии пройдут 23 или 24 августа.

Напомним, что в 1/128 финала Кубка России ФК «Динамо-Брянск» победил «ЦРФСО» (Смоленск) со счётом 2:1, а «Псков-747» обыграл «Звезду» из Санкт-Петербурга - 2:0. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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