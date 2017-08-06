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В Пскове прошел этап чемпионата России по пляжному волейболу. ФОТОРЕПОРТАЖ

06.08.2017 20:13 ПЛН, Псков

С 4 по 6 августа  в Пскове на городском пляже рядом с Мирожским монастырем прошел этап чемпионата России по пляжному волейболу среди мужских и женских команд - «Кубок Княгини Ольги».

Это был юбилейный, десятый по счету, турнир.

Псковичи имели возможность увидеть матчи с участием сильнейших российских волейболистов-«пляжников».

Призовой фонд турнира составил 200 тысяч рублей.

Как это было — в фоторепортаже Виктора Саломатова.

Источник: Псковская Лента Новостей



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