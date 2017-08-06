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Команда Псковской области по классическому парашютному спорту стала чемпионом России в точности приземления

Команда Псковской области по классическому парашютному спорту стала чемпионом России в точности приземления

В период с 24 по 30 июля на базе 76-ой гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии проходили чемпионат России по парашютному спорту и Кубок Вооруженных...1



Самые яркие моменты «Кубка Маргелова» - в фоторепортаже ПЛН

06.08.2017 21:48 ПЛН, Псков

В воскресенье, 6 августа, в Ледовом дворце Пскова завершился V турнир по хоккею, посвященный памяти Героя Советского Союза генерала армии Василия Филипповича Маргелова и 87-й годовщине образования Воздушно-десантных войск.

Победителем стала команда администрации региона «Барсы».

Второе место заняла «Сталь» из Санкт-Петербурга. «Бронзовые» награды — у хоккеистов «ВДВ-Купол». 

Самые яркие мгновения «Кубка Маргелова» - в фоторепортаже ПЛН.

Источник: Псковская Лента Новостей



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