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«Зенит» разгромил «Спартак» в центральном матче тура в Премьер-лиге

06.08.2017 21:59 ПЛН, Псков

Футбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга победил действующего чемпиона страны — московский «Спартак» в центральном матче четвертого тура первенства России.

Счет встречи — 5:1.

Голы у победителей забили Александр Кокорин, Александр Ерохин, Доменико Кришито и Далер Кузяев. Гол в свои ворота забил вратарь «Спартака» Артем Ребров.

Единственный гол у «красно-белых» на счету Квинси Промеса (с пенальти).

В турнирной таблице Российской футбольной премьер-лиги «Зенит» занимает первое место, набрав 12 очков из 12 возможных. «Спартак» расположился на девятой строчке с пятью балами.  

Источник: Псковская Лента Новостей



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