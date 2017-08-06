15-й пробег «Псков - Крыпецкий монастырь» состоялся в воскресенье

6 августа состоялся юбилейный, 15-й по счету, пробег «Псков - Крыпецкий монастырь». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в КЛБ «Скобарь», на старт вышли представители Пскова, Опочки, Невеля, Пушкинских Гор, Струг Красных, а также из Великого Новгорода, Мурманска, Тверской области и Выборга.

«В этом году формат соревнований был изменен, и спортсмены бежали две дистанции: 15 и 5 км. Погода не подвела. Температура 23-24 градуса, практически без ветра. Трасса - твердая грунтовая дорога, проходящая в основном по лесу и с финишем у Крыпецкого монастыря», - рассказали в клубе любителей бега.

Победителем на основной дистанции 15 км стал, в очередной раз, Сергей Макаревич из Невеля. Вторым был Алексей Титов и третьим Сергей Соляник. У девушек победу одержала представительница г. Нелидово Елена Колбасова, Ольга Коваленко из Пушкинских Гор стала второй, а Елена Чибисова из г. Великого Новгорода - третьей. На дистанции 5 км первенствовали: у мужчин - Виктор Филиппов, у женщин - Елена Евдокимова.

По традиции после окончания пробега все участники окунулись в святом источнике Саввы Крыпецкого.

Результаты остальных участников в предварительном протоколе>>>

Источник: Псковская Лента Новостей