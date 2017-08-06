Сегодня: Понедельник, 07 Августа    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Руки вверх! «Ростелеком» у вас дома Квартиры по 1 млн рублей Аренда Шансон «Жара в Scandinavia» Квартиры от муниципального застройщика Здоровье в движении! Непогода нынче в моде Лучшая интерьерная печать в Пскове «Лошадиное дело». Без масок и хлыстов Псковские автосервисы выбирают запчасти из Интернет-магазина «Глэдис»
Команда Псковской области по классическому парашютному спорту стала чемпионом России в точности приземления

Команда Псковской области по классическому парашютному спорту стала чемпионом России в точности приземления

В период с 24 по 30 июля на базе 76-ой гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии проходили чемпионат России по парашютному спорту и Кубок Вооруженных...1



Псковичи завоевали призовые места на чемпионате России по академической гребле

07.08.2017 14:54 ПЛН, Псков

Псковские спортсмены завоевали призовые места на чемпионате России по академической гребле 2017 года, который проходит с 3 по 7 августа в Москве на гребном канале «Крылатское».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГБУ ДО ПО «Центр спортивной подготовки», почти 400 спортсменов из разных уголков страны подали заявки на участие в этих соревнованиях. Все они боролись не только за призовые места турнира, но и возможность отобраться на чемпионат мира 2017 года, который пройдет в сентябре - октябре в США.

Спортсмены ГБУ ДО ПО «Центр спортивной подготовки» заняли следующие места: четверка парная - 1 место - Павел Сорин; двойка парная - 7 место - Евгений Каширин, Максим Бабаджанов; среди лиц с ПОДА в классе одиночек - 2 место - Вадим Морозов.

Наставником спортсменов является тренер высшей категории Сергей Матвеев.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Беспокоит ли вас продление Западом санкций против России?












Loading...


Голосование

Беспокоит ли вас продление Западом санкций против России?












Календарь

«« 2017 г.
«« август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31