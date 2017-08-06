Псковичи завоевали призовые места на чемпионате России по академической гребле

Псковские спортсмены завоевали призовые места на чемпионате России по академической гребле 2017 года, который проходит с 3 по 7 августа в Москве на гребном канале «Крылатское».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГБУ ДО ПО «Центр спортивной подготовки», почти 400 спортсменов из разных уголков страны подали заявки на участие в этих соревнованиях. Все они боролись не только за призовые места турнира, но и возможность отобраться на чемпионат мира 2017 года, который пройдет в сентябре - октябре в США.

Спортсмены ГБУ ДО ПО «Центр спортивной подготовки» заняли следующие места: четверка парная - 1 место - Павел Сорин; двойка парная - 7 место - Евгений Каширин, Максим Бабаджанов; среди лиц с ПОДА в классе одиночек - 2 место - Вадим Морозов.

Наставником спортсменов является тренер высшей категории Сергей Матвеев.

Источник: Псковская Лента Новостей